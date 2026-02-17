Lamberto Sposini chi è età carriera vita privata malattia

Lamberto Sposini, noto giornalista e conduttore televisivo italiano, è nato il 17 febbraio 1952 a Foligno e ha 73 anni. La sua carriera inizia nel 1973, quando lavora per il quotidiano Paese Sera, prima di approdare in Rai. Recentemente, la sua vita è stata segnata da una grave malattia che ha richiesto cure e interventi medici.

Lamberto Sposini inizia la carriera giornalistica nel 1973 collaborando con il quotidiano Paese Sera. Diventa giornalista professionista nel 1977 e nel 1978 entra in Rai, dove conduce inizialmente il telegiornale regionale dell'Umbria. Nel 1981 passa al TG1 con la rubrica Tam Tam. Parallelamente si dedica al giornalismo sportivo: tra il 1979 e il 1985 è inviato dagli stadi italiani, in particolare dal Renato Curi di Perugia e dal Renato Dall'Ara di Bologna, partecipando alla storica trasmissione 90º minuto, allora condotta da Paolo Valenti.