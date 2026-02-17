© US Mediaset A La Forza di una Donna è arrivato un ‘fantasma’. No, la dizi di Canale 5 non è diventata improvvisamente una serie di fantascienza. Tutto ciò fa parte di un escamotage pensato dagli autori per non far uscire di scena, almeno per il momento, il personaggio di Hatice Sarikadi (Bennu Yildirimlar), la madre della protagonista Bahar (Özge Özpirinçci). Ad un certo punto, la svolta in salsa Ghost arriverà però a conclusione. Vi sveliamo noi quando, motivo per cui non proseguite con la lettura di questo articolo se non volete avere spoiler. La Forza di una Donna. e del fantasma di Hatice Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna… e del fantasma di Hatice

La Forza di una Donna, anticipazioni choc: Sirin affronta HaticeLa puntata di sabato 13 dicembre de La forza di una donna promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

La forza di una donna, Hatice muore davvero? L’ultima richiestaNel finale della seconda stagione di La forza di una donna, Hatice affronta un grave incidente che la porta a svanire improvvisamente in strada a causa di un malore.

La Forza di una Donna 2: Sarp Salvo! Il Potere del KINTSUGI e la Pazza Scelta di Bahar.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.