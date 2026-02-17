Jagiellonia Bialystok-Fiorentina Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo

Nel pieno della lotta salvezza in una stagione molto complicata, la Fiorentina è chiamata alla trasferta in Polonia sul campo del Jagiellonia per l’andata dei playoff di Conference League, che si disputa giovedì alla Chorten Arena. La Viola ha complicato il proprio percorso nel torneo europeo con tre sconfitte nelle ultime quattro partite del girone,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Fiorentina affronta il Jagiellonia a Bialystok perché cerca punti preziosi in una stagione difficile e piena di difficoltà.

AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra AZ Alkmaar e Jagiellonia Bialystok, valido per la fase a gironi della Conference League, si giocherà il 18 dicembre 2025 alle 21:00.

Probabili formazioni Jagiellonia-Fiorentina: le indicazioni verso la 26^ giornataProbabili formazioni Jagiellonia Fiorentina - Nella serata di giovedì 19 febbraio, andrà in scena allo stadio municipale di ... fantamaster.it

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioniJagiellonia e Fiorentina avversarie nel playoff d’andata di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

"Come si scrive il mio nome Dopo la partita ve lo ricorderete. Nemmeno a Siviglia sapevano dov’era Bialystok: adesso lo sanno bene" (Adrian Siemieniec -allenatore Jagiellonia- in conferenza stampa) facebook

Valore di mercato rosa dello #Jagiellonia Bialystok: 32 milioni #Fiorentina 246 milioni. Manca il loro centravanti (valore di mercato 4 milioni). È vero che i soldi non vanno in campo, ma evitiamo figuracce, please. x.com