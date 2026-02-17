Italia in finale nell’inseguimento a squadre | Olanda battuta medaglia certa a Milano-Cortina 2026

L’Italia si qualifica per la finale nell’inseguimento a squadre dopo aver battuto i Paesi Bassi nella semifinale a Milano-Cortina 2026. La squadra, composta da Ghiotto, Giovannini e Malfatti, ha mostrato un ritmo costante e una progressione convincente lungo tutta la gara, portando a casa una vittoria che garantisce una medaglia certa.

Ghiotto, Giovannini e Malfatti dominano la semifinale contro i Paesi Bassi con un’azione in crescendo. Alle 16:28 la sfida per l’oro contro gli Stati Uniti. L’Italia del pattinaggio di velocità scrive un’altra pagina importante ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’accesso alla finale dell’inseguimento a squadre maschile, assicurandosi almeno una medaglia e superando in semifinale i Paesi Bassi con una prova di grande solidità. Il crono parla chiaro: 3:38.88 per il terzetto azzurro, tempo che permette di staccare gli olandesi e gestire la seconda parte di gara con autorità.🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia in finale nella Short track: battuta l’OlandaL’Italia si è qualificata in finale nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver battuto l’Olanda.

Conti-Macii e prova a squadre le carte da medaglia dell’Italia a Milano Cortina 2026? Al momento Guignard-Fabbri inseguono

