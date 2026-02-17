Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del costo dell’energia in Italia, ha raggiunto 0,102 euro per chilowattora, a causa di una diminuzione della domanda durante le prime ore del mattino. In particolare, i mercati energetici registrano un calo rispetto ai giorni scorsi, anche grazie a una maggiore produzione di energia rinnovabile. La variazione si riflette sui prezzi in bolletta di molte famiglie e aziende, che si preparano a ricevere le prossime fatture.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Febbraio 2026, si attesta a 0,102 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 16 Febbraio 2026, si osserva un prezzo minimo di 0,064 €kWh registrato alle ore 13 e un prezzo massimo di 0,130 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, tra le 19 e le 21. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.