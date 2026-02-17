Il Carnevale fa il bis con la corte di Re Carnevallo tra sbandieratori giochi e street food

Il Carnevale di Bagnacavallo torna domenica 1 marzo con l’evento “Alla corte di Re Carnevallo”. Questa volta, la manifestazione si svolge in piazza della Libertà, attirando tante famiglie e appassionati. La presenza di sbandieratori, giochi tradizionali e bancarelle di street food rende il pomeriggio vivace e colorato. La tradizione carnevalesca riprende vita con attività divertenti e momenti di festa per grandi e piccini.

Il Carnevallo torna domenica 1 marzo in piazza della Libertà a Bagnacavallo con "Alla corte di Re Carnevallo". La manifestazione prenderà avvio alle 14 con l'arrivo del re e della sua corte, accompagnati dai musici e dagli sbandieratori della Contrada del Ghetto di Lugo. Dall'alto della sua corte, Re Carnevallo giudicherà i gruppi mascherati che si presenteranno al suo cospetto, premiando le proposte più originali. La partecipazione è aperta ai gruppi, con iscrizioni entro il 21 febbraio tramite il modulo scaricabile dal sito della Pro Loco di Bagnacavallo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

