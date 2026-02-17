Il Carnevale fa il bis con la corte di Re Carnevallo tra sbandieratori giochi e street food

Il Carnevallo torna domenica 1 marzo in piazza della Libertà a Bagnacavallo con “Alla corte di Re Carnevallo”. La manifestazione prenderà avvio alle 14 con l’arrivo del re e della sua corte, accompagnati dai musici e dagli sbandieratori della Contrada del Ghetto di Lugo. Dall’alto della sua corte, Re Carnevallo giudicherà i gruppi mascherati che si presenteranno al suo cospetto, premiando le proposte più originali. La partecipazione è aperta ai gruppi, con iscrizioni entro il 21 febbraio tramite il modulo scaricabile dal sito della Pro Loco di Bagnacavallo. Nel corso del pomeriggio sono in programma anche animazioni, giochi, truccabimbi, balli e intrattenimento musicale a cura del gruppo Milleluci.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mercatini di Natale a Oregina con artigianato, giochi, street food e incontro con Babbo NataleSabato 13 e domenica 14 dicembre, Oregina ospita i Mercatini di Natale, un evento dedicato a artigianato, creatività e divertimento per tutta la famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.