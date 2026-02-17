I mercatini a Como

Lo scorso fine settimana, Como ha attirato molti visitatori grazie ai suoi mercatini di strada, che hanno animato il centro cittadino. La città si riempie di bancarelle colorate, offrendo oggetti artigianali e specialità gastronomiche, attirando sia i residenti sia i turisti. Le strade principali si sono riempite di persone che passeggiavano tra le bancarelle, cercando regali unici e assaggiando prodotti locali, come formaggi e dolci.

Nell'utimo weekend di febbraio Como si trasforma nella meta ideale per una gita fuori porta. La città ospita infatti vari mercatini dove perdersi alla ricerca di cose belle e di delizie da assaporare. I due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene il sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto il sabato.