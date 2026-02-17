Galatasaray Juve momento speciale per il club bianconero nel giorno del match di Champions Ecco dove sono stati accolti per il pranzo UEFA tutti i dettagli
Il Galatasaray ha ospitato la Juventus a Istanbul prima della partita di Champions League, causando grande entusiasmo tra i tifosi presenti. I giocatori bianconeri sono stati invitati a pranzo dall’UEFA in un locale nel centro della città, dove hanno incontrato alcuni supporter e scattato foto ricordo. La squadra si è ritrovata in un ristorante affacciato sul Bosforo, creando un’atmosfera di festa prima di scendere in campo.
Galatasaray Juve, momento speciale per i bianconeri nel giorno del match di Champions. Ecco dove sono stati accolti i dirigenti. La Juventus è stata protagonista di un caloroso benvenuto a Istanbul. La delegazione bianconera, composta da Giorgio Chiellini, Damien Comolli, Francois Modesto, e Marco Ottolini, ha raggiunto le storiche strutture del Galatasaray High School. L’evento, organizzato per il consueto pranzo UEFA, ha visto i vertici del club immergersi nella tradizione locale. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Ad attendere i dirigenti c’erano numerosi studenti dell’istituto, che hanno manifestato entusiasmo e curiosità per la presenza della società torinese, trasformando un appuntamento formale in una festa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
