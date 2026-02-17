Francesca Chillemi ha condiviso la prima foto con il compagno Eugenio Grimaldi e la loro bambina Esmeralda, nata con alcune settimane di anticipo dopo una gravidanza segnata da preoccupazioni. La foto mostra la famiglia riunita in un momento di tenerezza, mentre la piccola riposa tra le braccia dei genitori.

La nascita della bimba di Francesca Chillemi è arrivata con qualche settimana di anticipo, dopo “la grande paura” della gravidanza. La nascita della bimba di Francesca Chillemi è arrivata con qualche settimana di anticipo, dopo “la grande paura” della gravidanza complicata Il giorno di San Valentino ha segnato un momento di svolta nella comunicazione social di Francesca Chillemi. L’attrice siciliana ha scelto la festa degli innamorati per uscire allo scoperto in modo definitivo, condividendo nelle sue Storie la prima immagine di famiglia al completo. Nello scatto si vedono la Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi, executive manager del celebre gruppo armatoriale, sorridenti mentre stringono la piccola Esmeralda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Francesca Chillemi pubblica la prima foto con il compagno Eugenio Grimaldi e la figlia Esmeralda

Francesca Chillemi condivide la prima immagine della figlia Smeralda, nata da Eugenio Grimaldi, in risposta alle continue voci sulla sua famiglia.

Francesca Chillemi, attrice nota per il suo talento, ha recentemente condiviso un momento importante della sua vita privata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.