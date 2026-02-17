Forza Italia ha deciso di sostenere Rita Pieri come candidata sindaco, dopo aver risolto le tensioni interne in sole 24 ore. La scelta arriva in un momento di grande attenzione per le prossime elezioni comunali, con la candidata che già si prepara a incontrare i cittadini nei quartieri della città.

A distanza di 24 ore pace fatta, candidato sindaco in campo. Forza Italia lancia Rita Pieri come portabandiera del partito alle amministrative di fine maggio. Il suo nome era circolato già nelle settimane scorse, lanciato da Giorgio Silli, ma nelle ultime ore erano emerse divisioni tra la leadership provinciale e quella comunale. Oggi la sintesi: Pieri, politica di esperienza, già assessore nella giunta Cenni e dirigente scolastica, è il volto scelto per unire il centrodestra. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera. "Il centrodestra unito può vincere le prossime elezioni amministrative a Prato", dice il partito di Tajani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forza Italia si compatta. Rita Pieri è la candidata

Forza Italia si riunisce con i suoi rappresentanti locali e regionali per preparare le imminenti elezioni amministrative nei comuni di Messina, Milazzo e Barcellona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.