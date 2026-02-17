Fede scrutini riservati e decima anonima | chi sono e che vita fanno i neocatecumenali di Torino
Fede, scrutini riservati e “decima” anonima: chi sono e che vita fanno i neocatecumenali di Torino Inevitabilmente, la musica delle chitarre che risuona durante i canti religiosi trasmette un senso di comunità intima, mentre il sabato sera si trasforma in un momento di fede condivisa. I neocatecumenali di Torino vivono tra incontri segreti e pratiche quotidiane che spesso rimangono fuori dagli occhi dei passanti. Una delle loro attività più riservate riguarda lo scrutino, un momento di verifica spirituale, mantenuto lontano da occhi estranei, e la “decima” anonima
Come funziona la vita della comunità: preghiere, incontri, aiuto reciproco. L'ideologia è marcatamente conservatrice sui temi etici, ma rivoluzionaria nella prassi: le regole di vita e l’intervista a una coppia La visione dei neocatecumenali si fonda sul cosiddetto "Tripode": parola di Dio, liturgia e comunità. In Piemonte questa presenza è tutt'altro che marginale, contando circa 85 comunità distribuite in oltre venti parrocchie, per un totale che supera i 4mila aderenti. A Torino il cuore pulsante del Cammino batte in parrocchie storiche come il Sacro Cuore, la Regina della Pace e il Gesù Adolescente, ma è in via Po, presso San Francesco da Paola, che tutto ebbe inizio e oggi vanta il primato con ben dodici comunità attive.🔗 Leggi su Torinotoday.it
La "decima", il sesso solo per procreare e le influenze politiche: dentro le comunità neocatecumenali di Palermo
Chi sono i fratelli di Anna Tatangelo e cosa fanno nella vita
Anna Tatangelo ha tre fratelli: Silvia, Maurizio e Giuseppe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fede, scrutini riservati e decima anonima: chi sono e che vita fanno i neocatecumenali di TorinoIl movimento riunisce persone di ogni estrazione sociale unite dal desiderio di riscoprire il senso profondo del Battesimo. E' un itinerario di formazione che si articola in un percorso rigoroso e lin ... torinotoday.it
Buongiorno. Avrei alcune domande: 1) Nel conteggio delle 40+40 ore i GLO fanno parte delle ore dedicate ai consigli di classe giusto 2) Gli scrutini sono un conteggio a parte, quindi se conteggiando quelli del primo quadrimestre ho superato le 40 ore devo - facebook.com facebook