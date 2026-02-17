Diretta gol Champions League LIVE | Borussia Dortmund Atalanta 2-0

Il Borussia Dortmund ha segnato due gol contro l'Atalanta, causando la sconfitta degli italiani nella partita di andata dei playoff di Champions League. La squadra tedesca ha dominato il match dall'inizio, sfruttando alcune occasioni chiare per mettere pressione alla formazione bergamasca. La partita si gioca oggi in Germania e si aspetta una reazione dall’Atalanta nel ritorno.

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 0-0Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si conclude con un pareggio zero a zero, un risultato che nasce da una partita combattuta e molto tattica.

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 1-0Il Borussia Dortmund ha segnato il gol decisivo contro l'Atalanta, portandosi in vantaggio 1-0 durante la partita dei playoff della Champions League.

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

