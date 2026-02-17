Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni
Le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3 sono arrivate, dopo che i candidati hanno superato il voto minimo stabilito. La Direzione Generale ha spedito le comunicazioni a chi ha ottenuto i punteggi necessari e si è qualificato per l’esame orale. Tra le chiamate, ci sono insegnanti che attendono di sapere quando dovranno presentarsi davanti alla commissione. La procedura, prevista dal DDG n. 23982025, coinvolge candidati già selezionati in base ai risultati delle prove scritte.
CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE
Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025 – Decreto Commissione EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE RETTIFICATA AL 16.02.2026 x.com
