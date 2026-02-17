Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Proroga delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027; Prepared for the future: strengthening basic skills in ECEC and Primary education, workshop per docenti di scuola dell’infanzia e primaria; Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 3.

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti scuola infanzia, primaria e secondaria/ Decreto, info e requisitiE’ stato pubblicato nelle scorse ore il decreto ministeriale inerente il concorso docenti ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In totale, come si legge su OrizzontiScuola.com, si tratta ... ilsussidiario.net

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025 – Decreto Commissione EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE RETTIFICATA AL 16.02.2026 x.com

Si è concluso ieri il Concorso Scuole 2026: anche quest’anno gli elaborati presentati sono stati particolarmente apprezzati e testimoniano il profondo amore per il Carnevale, coinvolgendo scuole di diverso ordine e grado SCUOLA PER L'INFANZIA: 1° premio facebook