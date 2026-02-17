Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l' ultima puntata | come finisce la miniserie

Stasera su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di “Colpa dei sensi”, una miniserie che ha attirato molti spettatori. La puntata finale si concentra sulle tensioni tra i personaggi principali e sulle rivelazioni che cambiano il corso della storia. Gabriel Garko e Anna Safroncik interpretano i protagonisti, mentre il pubblico aspetta di scoprire come si concluderà il dramma. La serie, creata da Simone Izzo, ha visto la collaborazione di diversi registi, tra cui Ricky Tognazzi e Graziano Diana.

Colpa dei sensi, l'ultima puntata stasera su Canale 5: tensioni, rivelazioni e il gran finale della miniserie crime-drama con Gabriel Garko e Anna Safroncik Questa sera, martedì 17 febbraio, va in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata di Colpa dei sensi, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik ideata da Simone Izzo e sviluppata con la collaborazione di Ricky Tognazzi, Matteo Bondioli e Graziano Diana. Ecco come si concluderà la fiction. Colpa dei sensi: la trama della miniserie Davide torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato dell'omicidio della moglie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l'ultima puntata: come finisce la miniserie Colpa dei sensi, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioniGabriel Garko e Anna interpretano i protagonisti di Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5, anticipazioni: Davide è in pericoloQuesta sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della miniserie A testa alta - Il coraggio di una donna: Da mercoledì in prima serata su canale 5 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colpa dei sensi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Colpa dei sensi salta (anche) stasera: cosa va in onda al suo posto e quando torna; Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5, anticipazioni: Davide è in pericolo; Tutto sulla seconda puntata di Colpa dei sensi: Davide si avvicina alla verità sull’omicidio di sua madre. Colpa dei sensi stasera in tv su Canale 5 l'ultima puntata: come finisce la miniserieColpa dei sensi, l'ultima puntata stasera su Canale 5: tensioni, rivelazioni e il gran finale della miniserie crime-drama con Gabriel Garko e Anna Safroncik ... movieplayer.it Colpa dei sensi, il gran finale: verità sconvolgenti e l'amore di Gabriel Garko messo alla provaOggi, martedì 17 febbraio su Canale 5 l’ultima puntata di Colpa dei sensi: Laura contro Davide, segreti rivelati e un finale ricco di colpi di scena. libero.it Cuori o Colpa dei Sensi, quale fiction seguirete stasera Oggi è un giorno di sfida tra serie italiane che non accadeva da tempo, soprattutto perché vedremo due finali di stagioni nella stessa serata su Rai 1 e Canale 5. E voi chi sceglierete: Fogliati e Martari facebook