Chardonnay Pinot noir amore Alexandra Rosé Millésimé

Alexandra Rosé Millésimé ha scelto di celebrare l’amore con un vino che unisce eleganza e personalità, proprio nel periodo in cui le persone cercano di esprimere i loro sentimenti attraverso piccoli gesti. La combinazione di Chardonnay e Pinot noir crea un rosé che si distingue per la sua freschezza e il delicato equilibrio di sapori, perfetto per chi apprezza le sfumature raffinate. Anche se San Valentino è passato, molte coppie continuano a preferire questo stile di bevanda per rendere ogni momento speciale.

San Valentino è da qualche giorno alle spalle, ma non è certo finito il tempo delle scelte che parlano di stile, sensibilità e attenzione ai dettagli. Per celebrare questi valori eterni la Maison Laurent-Perrier svela e invita a scoprire Alexandra Rosé Millésimé, una cuvée rara e preziosa che interpreta l'amore con eleganza e profondità. Come ogni grande storia d'amore, Alexandra Rosé Millésimé nasce da un incontro speciale. Creata in onore di Alexandra, figlia di Bernard de Nonancourt, questa cuvée prende vita solo nelle annate in cui la qualità delle uve raggiunge livelli straordinari, quando la natura e il savoir-faire della Maison trovano un equilibrio perfetto.