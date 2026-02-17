La Pasticceria Giorgio ha conquistato il primo posto alla quindicesima edizione del concorso “Miglior schiacciata alla Fiorentina” di Firenze, dopo aver presentato una torta che ha sorpreso i giudici con la sua croccantezza e dolcezza. Sono stati oltre trenta pasticceri provenienti da tutta la regione a partecipare, ma questa volta il loro prodotto ha prevalso grazie a un impasto speciale e a una cottura perfetta. I clienti del quartiere, infatti, hanno già iniziato a parlare della loro creazione, che ora sarà esposta nelle vetrine della pasticceria.

Firenze, 17 febbraio 2026 – È la Pasticceria Giorgio la vincitrice della quindicesima edizione del concorso “Miglior schiacciata alla Fiorentina”, uno degli appuntamenti più attesi per il panorama dolciario cittadino e toscano. L’azienda fiorentina ha conquistato il primo posto con 116 punti, precedendo la pasticceria Rimani sempre di Firenze, seconda classificata con 103 punti, e la pasticceria Ginella di Grassina, che ha ottenuto 98 punti. Nel corso della manifestazione è stata inoltre consegnata una targa alla presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, nell’ambito del Premio “Beppe Pirrone”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Champions League’ della schiacciata alla Fiorentina, ecco i vincitori

