‘Champions League’ della schiacciata alla Fiorentina ecco i vincitori
La Pasticceria Giorgio ha conquistato il primo posto alla quindicesima edizione del concorso “Miglior schiacciata alla Fiorentina” di Firenze, dopo aver presentato una torta che ha sorpreso i giudici con la sua croccantezza e dolcezza. Sono stati oltre trenta pasticceri provenienti da tutta la regione a partecipare, ma questa volta il loro prodotto ha prevalso grazie a un impasto speciale e a una cottura perfetta. I clienti del quartiere, infatti, hanno già iniziato a parlare della loro creazione, che ora sarà esposta nelle vetrine della pasticceria.
Firenze, 17 febbraio 2026 – È la Pasticceria Giorgio la vincitrice della quindicesima edizione del concorso “Miglior schiacciata alla Fiorentina”, uno degli appuntamenti più attesi per il panorama dolciario cittadino e toscano. L’azienda fiorentina ha conquistato il primo posto con 116 punti, precedendo la pasticceria Rimani sempre di Firenze, seconda classificata con 103 punti, e la pasticceria Ginella di Grassina, che ha ottenuto 98 punti. Nel corso della manifestazione è stata inoltre consegnata una targa alla presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, nell’ambito del Premio “Beppe Pirrone”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Miglior Schiacciata alla Fiorentina 2026, vince GiorgioMartedì 17 febbraio, dalle 10 alle 13, presso la Scuola di arti culinarie Cordon Bleu di Firenze (via Giusti 7) ha avuto luogo la XV edizione del concorso ufficiale Miglior schiacciata alla Fiorent ... nove.firenze.it
Chi fa la miglior schiacciata alla Fiorentina? Ce lo dirà un concorsoMartedì 17 febbraio alle ore 10, nello storico palazzo rinascimentale della Scuola di arti culinarie Cordon Bleu di Firenze (via Giusti 7) avrà luogo la ... gonews.it
