Cagliari-Lecce 0-2 secondo tempo horror dei rossoblù

Il portiere del Lecce, Caprile, ha parato diversi tiri nel secondo tempo, portando i suoi alla vittoria contro il Cagliari 2-0 all’Unipol Domus. La squadra di casa ha subito un calo improvviso, con errori difensivi che hanno facilitato i gol degli ospiti. I sardi, finora in lotta per la salvezza, hanno mostrato un calo di concentrazione e intensità in questa fase della partita.

Cagliari-Lecce 0-2: Caprile affonda i rossoblù, salvezza a rischio. Lecce batte Cagliari 2-0 all’Unipol Domus in una partita cruciale per la lotta salvezza. La sconfitta, maturata lunedì 16 febbraio 2026, è stata pesantemente condizionata dagli errori del portiere Alessandro Caprile, che hanno consegnato la vittoria agli ospiti e gettato nello sconforto i tifosi sardi. Una prestazione da incubo per il Cagliari, che si allontana dalla zona salvezza. Primo tempo equilibrato, ma con ombre in difesa. L’inizio della partita ha visto il Cagliari cercare di imporre il proprio gioco, soprattutto con calci piazzati.🔗 Leggi su Ameve.eu Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3! Ora Udinese Lazio: 0-0, secondo tempo boloccato Diretta gol Europa League: Bologna Celtic 0-2, primo tempo horror per i rossoblù Alle 18:45 si è disputato il match tra Bologna e Celtic, con i rossoblù che hanno concluso il primo tempo in svantaggio per 0-2. Lecce vs Cagliari – Serie A 2025 | eFootball Pes 21 Gameplay Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Lecce batte Cagliari 2-0: gol di Gandelman e Ramadani; Lecce, vittoria pesantissima a Cagliari: Gandelman e Ramadani accendono la lotta salvezza; Cagliari - Lecce (0-2) Serie A 2025; Highlights Serie A: Cagliari-Lecce 0-2: gli highlights Video. Lecce-Cagliari 0-2, le pagelle: Pavoletti non incide, perfetto il centrocampo giallorossoRisultato finale: Cagliari-Lecce 0-2 CAGLIARI Caprile 4,5 – Si affrontavano due portieri italiani molto interessanti e seguiti costantemente dal. tuttomercatoweb.com Il Lecce piazza un altro colpo salvezza: 2-0 in casa del CagliariColpo pesantissimo in chiave salvezza per il Lecce, che espugna l’Unipol Domus battendo 2-0 il Cagliari e centra la seconda vittoria consecutiva. tuttomercatoweb.com Incredibile sconfitta casalinga del Cagliari che viene trafitto dal Lecce che vince quasi tutti i contrasti. Non bastano le pesanti assenze a giustificare l'involuzione della squadra di Pisacane: dopo il ko con la Roma altra sconfitta pesante, il campionato non è finit - facebook.com facebook Cagliari-Lecce 0-2, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #CagliariLecce #Cagliari #Lecce x.com