Federica Brignone ha perso il podio nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, a causa di una partenza lenta che ha compromesso la sua gara. La sciatrice italiana, che aveva conquistato l’oro olimpico in questa disciplina, non è riuscita a ripetersi a causa di un errore nelle prime porte. La sua discesa si è fatta più difficile già all’inizio, e questa scelta ha influito sul risultato finale.

Milano Cortina 2026 ha consegnato un oro olimpico nel gigante femminile a una campionessa che ha saputo capitalizzare una giornata caratterizzata da una partenza non immediata. Federica Brignone, con il pettorale 14, ha sfruttato al meglio le opportunità offerte da una regola che regola l’accesso ai numeri di partenza in funzione della classifica di coppa e degli assenti stagionali. l’evento ha messo in evidenza la gestione delle startlist e le conseguenze competitive di una scelta di orario in una stagione molto incerta. La prestazione è maturata in una cornice regolamentare che prevede: le atlete classificate tra le prime sette beneficiano di un pettorale compreso tra 1 e 7, stabilito tramite estrazione; coloro tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiati tra 8 e 15. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brignone fuori podio nello slalom gigante: l'oro olimpico non basta

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche nello slalom gigante, e la causa è stata la sua straordinaria determinazione durante le gare.

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver sorpreso gli avversari con un'ottima sciata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.