Addio a un pezzo di storia della musica italiana al fianco dei più grandi

Vincenzo D’Agostino, famoso paroliere italiano, è scomparso a 65 anni a causa di una grave malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama musicale, soprattutto tra i fan di Gigi D’Alessio, con cui aveva scritto alcune delle sue canzoni più celebri. Negli anni, D’Agostino aveva contribuito a creare successi che hanno segnato intere generazioni.

È morto a 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto soprattutto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio. Era malato da tempo, ma a causarne la scomparsa è stato un arresto cardiaco. Tra le sue ultime apparizioni pubbliche, un’intervista andata in onda nel programma Confidential dedicata agli esordi di D’Alessio. D’Agostino ha firmato migliaia di brani tra il 1991 e il 2005, in un sodalizio artistico che ha segnato profondamente la carriera di D’Alessio e una fase importante della musica napoletana. La sua scrittura, intensa e popolare, ha contribuito a costruire il repertorio di uno degli artisti più amati del panorama neomelodico e pop italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

