18 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di leggere la realtà oltre le apparenze. È una persona che unisce sensibilità e fermezza, spesso guidata da ideali profondi. Fatti salienti: nel 1967 è nato il grande campione Roberto Baggio, calciatore italiano, Pallone d’Oro nel 1993. ARIETEAmore – Giornata vivace, ma attenta: rischi di voler tutto subito. Meglio rallentare e ascoltare davvero l’altro.Lavoro – Sei determinato, ma anche un po’ impaziente. Agisci con lucidità e non bruciare tappe.Salute – Energia buona ma nervosa.🔗 Leggi su Veronasera.it

