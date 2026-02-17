18 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 18 febbraio, giorno in cui si conclude il 49° giorno dell’anno, porta con sé caratteristiche forti per chi nasce in questa data. Le persone nate oggi sono intuitive e determinate, e sanno interpretare le situazioni anche quando i segnali sono sottili. Un esempio concreto: spesso riescono a individuare i dettagli nascosti dietro un’apparenza normale, dando un occhio attento alle sfumature che agli altri sfuggono.
Il 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di leggere la realtà oltre le apparenze. È una persona che unisce sensibilità e fermezza, spesso guidata da ideali profondi. Fatti salienti: nel 1967 è nato il grande campione Roberto Baggio, calciatore italiano, Pallone d’Oro nel 1993. ARIETEAmore – Giornata vivace, ma attenta: rischi di voler tutto subito. Meglio rallentare e ascoltare davvero l’altro.Lavoro – Sei determinato, ma anche un po’ impaziente. Agisci con lucidità e non bruciare tappe.Salute – Energia buona ma nervosa.🔗 Leggi su Veronasera.it
