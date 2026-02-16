Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 21 febbraio alle 17.30, Palazzo Fizzarotti apre le sue porte per una visita speciale, voluta dall’amministrazione comunale per mostrare uno dei edifici più suggestivi di Bari. La decisione di organizzare l’evento nasce dalla volontà di far conoscere ai cittadini gli interni ricchi di decorazioni e arredi originali che testimoniano l’eleganza di fine Ottocento. I partecipanti potranno ammirare i soffitti affrescati e i mobili d’epoca custoditi nelle stanze, spesso chiuse al pubblico.

Sabato 21 febbraio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all’interno del palazzo.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Porte aperte a Palazzo; Palazzo Fizzarotti - Paolo e Francesca. Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende; Il presidente di World Sailing a Genova: visita la FIV con il presidente Ettorre e la Sindaca Silvia Salis - Saily; Mapplethorpe (e conversazioni sulla bellezza). Visita a Palazzo Moroni: le sale, i dipinti e i giardiniLaura Benzoni, storica dell’arte e guida di Bergamo, organizza domenica 1 marzo una visita guidata a Palazzo Moroni. ecodibergamo.it ALLA SCOPERTA DI CONEGLIANO CITTÀ MURATA Domenica 1° marzo 2026 Scopri la città murata di Conegliano attraverso una visita esclusiva. Dal Colle del Castello ammirerai panorami mozzafiato sulle Prealpi Venete. Entrerai negli interni di Villa - facebook.com facebook