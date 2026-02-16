Vibonese maltempo intenso | allerta arancione e sindaci pronti a chiudere le scuole per rischio idrogeologico
Il maltempo intenso ha colpito il Vibonese, spingendo i sindaci a valutare la chiusura delle scuole per il rischio di frane e allagamenti. Le abbondanti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade principali e crepe nelle pareti di alcune abitazioni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, invitando alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.
Vibonese in Allerta Rossa: Maltempo e Sindaci Valutano la Chiusura delle Scuole. Il Vibonese è sotto stretta sorveglianza a causa di un'ondata di maltempo intenso. La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un'allerta arancione, spingendo i sindaci locali a valutare la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 17 febbraio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire rischi legati a possibili esondazioni e danni. Criticità Idrogeologica e Previsioni Meteorologiche. La situazione, monitorata costantemente dal Centro Regionale Funzionale Multirischi, è particolarmente critica lungo la fascia tirrenica calabrese.
