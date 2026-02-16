Vibonese maltempo intenso | allerta arancione e sindaci pronti a chiudere le scuole per rischio idrogeologico

Il maltempo intenso ha colpito il Vibonese, spingendo i sindaci a valutare la chiusura delle scuole per il rischio di frane e allagamenti. Le abbondanti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade principali e crepe nelle pareti di alcune abitazioni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, invitando alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

