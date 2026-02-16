Un progetto di condivisione per le scuole

Gli studenti della 4 A del Convitto Nazionale Cicognini a Prato hanno lanciato un messaggio di rispetto per la città e le sue attrazioni. La loro iniziativa, intitolata “La città con i miei occhi”, mira a sensibilizzare i cittadini sul valore delle bellezze locali attraverso attività di condivisione tra le scuole. Questa settimana, i giovani partecipano a un progetto che mira a far scoprire e apprezzare Prato in modo diretto e coinvolgente.

PRATO Un invito ad avere rispetto di Prato e delle sue bellezze arriva dagli studenti della 4 A del Convitto Nazionale Cicognini oggi protagonisti questa settimana del progetto “La città con i miei occhi“. Gli alunni guidati dalla docente Chiara Sturli, hanno descritto Prato come un mosaico dove la città sicura e a misura d’uomo, si costruisce pezzo dopo pezzo, analizzando le criticità relative alle strade, agli angoli più bui, ai giardini, alla sicurezza e fornendo qualche suggerimento interessante agli amministratori di domani. “La città con i miei occhi“ è un progetto condiviso de La Nazione con il Comune di Prato e Conad, finalizzato a dare voce alle scuole su tematiche come la natura, gli alberi, il decoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

