The Batman 2 e il titolo provvisorio Vengeance 2 | lo sceneggiatore afferma che sarà un sequel pericoloso

Il titolo provvisorio “Vengeance 2” e le parole dello sceneggiatore indicano che The Batman 2 sarà un sequel “pericoloso”. La produzione sta per partire e già si pensa a un film che non teme di osare. Matt Reeves, il regista, ha promesso un film che sfiderà le aspettative, puntando su un tono più rischioso e imprevedibile.

The Batman - Part II si avvicina finalmente alle riprese e, tra titolo provvisorio e dichiarazioni programmatiche, il ritorno di Matt Reeves promette di non giocare sul sicuro. Il sequel di The Batman prende forma con il titolo di lavorazione Vengeance 2. Lo sceneggiatore Mattson Tomlin promette un film "nuovo e pericoloso", mentre le riprese imminenti e le scelte narrative suggeriscono una Gotham pronta a cambiare pelle. "Vengeance 2": un titolo provvisorio per The Batman 2 Secondo quanto emerso nelle ultime ore, The Batman - Part II verrà girato nel Regno Unito a partire da aprile sotto il titolo di lavorazione Vengeance 2.