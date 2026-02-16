Stefano De Martino chi è e cosa fa la sorella Adelaide
Stefano De Martino, noto conduttore napoletano, ha una stretta relazione con la sorella Adelaide, che lavora come insegnante di danza a Napoli. La ragazza, di 25 anni, si occupa di corsi per bambini e adulti, e spesso la si vede accompagnare il fratello agli eventi di famiglia.
IL CONDUTTORE NAPOLETANO HA UNA SORELLA MINORE A CUI È MOLTO LEGATO: DI COSA SI OCCUPA. Stefan De Martino è legatissimo alla sua famiglia e ai suoi fratelli, Adelaide e Davide, rispettivamente la secondogenita e il terzogenito. Se il più piccolo è meno conosciuto e conduce una vita lontano dai riflettori, non si può dire lo stesso della sorella del conduttore, che è molto attiva sui social, dove compare spesso anche al fianco dello show man napoletano. Adelaide e Stefano, infatti, sono davvero molto uniti, del resto hanno una differenza d’età assai ridotta. Il conduttore napoletano oggi ha 36 anni, mentre la sorella è cinque anni più piccola di lui, per cui ha 31 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it
Stefano De Martino dopo la morte del padre, il video della sorella Adelaide commuove tutti
L’articolo esplora il momento delicato di Stefano De Martino, segnato dalla perdita del padre, e il coinvolgimento emotivo della sorella Adelaide.
Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto. Solo cuori
Adelaide De Martino ha scelto i social per condividere un ricordo, rompendo il silenzio dopo il lutto.
