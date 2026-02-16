Sfonda la ringhiera auto precipita in mezzo alla Statale | sfiorata la tragedia

Una donna ha perso il controllo della sua auto e questa è precipitata dalla strada panoramica di Fasano di Gardone Riviera, sfondando la ringhiera e finendo sulla Gardesana. L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 16 febbraio, intorno a mezzogiorno. La vettura ha attraversato la barriera e si è fermata a pochi metri da un'auto che transitava in quel momento, evitando così una tragedia più grave.

La vettura è precipitata dalla promenade Paul Heyse su corso Garibaldi: traffico in tilt, intervento di vigili del fuoco ed elisoccorso Alla guida della Peugeot 206 c'era una donna di 62 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha divelto la protezione metallica ed è piombata per alcuni metri su corso Garibaldi, un tratto della statale solitamente molto trafficato. Solo per una coincidenza fortuita in quel momento non stavano transitando altri veicoli, evitando così un bilancio che avrebbe potuto essere ben più grave. Subito è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la conducente dall'abitacolo deformato.