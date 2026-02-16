Reggio Calabria | Dibattito acceso su priorità e credibilità tra ambizioni politiche e gestione dei servizi essenziali

Reggio Calabria al Bivio: Tra Ambizioni e la Ricerca di Credibilità. Reggio Calabria è al centro di un acceso dibattito politico che ruota attorno alle priorità di sviluppo della città. L’avvocato Luigi Tuccio, esponente del Polo Civico, ha sollevato dubbi sulla sostenibilità di progetti ambiziosi proposti da Forza Italia, sottolineando la necessità di rafforzare la credibilità dell’azione amministrativa e di investire nella riorganizzazione dei servizi essenziali. La discussione, avvenuta il 16 febbraio in una città calabrese segnata da pioggia e vento, mette in luce una crisi di fiducia nella classe dirigente locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A dieci giorni dalla fine della campagna elettorale, a Reggio Calabria si tiene un dibattito pubblico su inclusività e diritti.

