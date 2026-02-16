Questa sera, 16 febbraio 2026, Nicola Porro conduce di nuovo Quarta Repubblica su Rete 4, dopo che il programma è stato rinviato la settimana scorsa a causa di problemi tecnici. La puntata si concentra su temi caldi come la crisi economica e le tensioni politiche, con ospiti che portano opinioni diverse. Tra gli invitati ci sono esponenti di partiti e esperti di economia, pronti a confrontarsi sui recenti sviluppi.

. Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il Referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026

