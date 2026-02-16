Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è salito a causa della crescita del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia. Questa variazione si riflette sulle bollette dei consumatori e sui costi delle aziende. Recentemente, il PUN ha raggiunto valori più alti rispetto al passato, influenzando il mercato e le tariffe applicate.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento su cui si basano le offerte del mercato libero e che influenza direttamente le bollette delle famiglie e delle imprese. Al 16 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,113 €kWh (113,23 €MWh), mostrando una lieve crescita rispetto ai giorni precedenti, ma restando su livelli inferiori rispetto ai picchi registrati negli anni passati. Nel mercato libero, le offerte possono essere sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN.