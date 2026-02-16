Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso, il PSV, si aggira oggi intorno ai 33,21 euro al megawattora. La variazione riflette i recenti aumenti dei costi energetici, dovuti alle tensioni geopolitiche che influenzano le forniture europee. Secondo le ultime quotazioni, il costo equivale a circa 0,316 euro per metro cubo standard, considerando il tasso di conversione ufficiale.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 16 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 33,21 euroMWh, che corrisponde a circa 0,316 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver raggiunto un picco superiore a 43 euroMWh (0,402 euroSmc) il 2 Febbraio 2026. Successivamente, si è registrata una progressiva diminuzione, con valori che si sono stabilizzati intorno ai 33 euroMWh (0,308 euroSmc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.itLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 13 febbraio 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 10 febbraio 2026; PUN luce e PSV gas 8 febbraio: insolito aumento del prezzo luce; INFODATA ENERGIA.
Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it
Offerte gas a febbraio 2026 a partire da 0,3550€/SmcLe offerte gas a febbraio 2026 possono aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ su questa voce di spesa: ecco le tariffe a partire da 0,3550€/Smc. facile.it
iPhone 17: a questo prezzo è il best buy di Apple (la promo termina oggi) x.com
Calcio Trento, biglietto a metà prezzo per la sfida contro la Pro Patria di oggi. Il club: "Così ringraziamo i nostri sostenitori". Mister Tabbiani: "Vogliamo raggiungere i playoff e poi provare a fare qualcosa in più". - facebook.com facebook