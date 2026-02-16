Il prezzo del gas all’ingrosso, il PSV, si aggira oggi intorno ai 33,21 euro al megawattora. La variazione riflette i recenti aumenti dei costi energetici, dovuti alle tensioni geopolitiche che influenzano le forniture europee. Secondo le ultime quotazioni, il costo equivale a circa 0,316 euro per metro cubo standard, considerando il tasso di conversione ufficiale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 16 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 33,21 euroMWh, che corrisponde a circa 0,316 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver raggiunto un picco superiore a 43 euroMWh (0,402 euroSmc) il 2 Febbraio 2026. Successivamente, si è registrata una progressiva diminuzione, con valori che si sono stabilizzati intorno ai 33 euroMWh (0,308 euroSmc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.