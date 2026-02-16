prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo sale di nuovo, colpendo le bollette di molte famiglie italiane. Secondo gli ultimi dati, il costo si aggira intorno a una cifra che potrebbe incidere significativamente sui consumi mensili. La variazione si verifica in un momento in cui le temperature più miti riducono leggermente il bisogno di riscaldamento, ma i costi restano elevati. Un esempio concreto: chi utilizza il gas per cucinare o riscaldare l’acqua calda percepisce già l’aumento sulla propria fattura.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto paghiamo per ogni metro cubo di gas consumato ci permette di stimare l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

