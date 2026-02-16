Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026

Paolo Fox ha previsto oggi che la Bilancia dovrà affrontare alcune sfide sul lavoro, a causa di un progetto importante in corso. La stessa giornata vede lo Scorpione concentrato su questioni di famiglia, dopo aver ricevuto una notizia che lo ha colpito. Per il Sagittario, il giorno si apre con un impegno imprevisto che richiede attenzione, mentre il Capricorno si prepara a pianificare un investimento finanziario. L’Acquario si trova a gestire diverse scadenze, tra cui una presentazione in ufficio, e i Pesci si trovano a risolvere un malinteso con un amico di vecchia data.

Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 16 febbraio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell'astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, la diplomazia è il tuo superpotere.