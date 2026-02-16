Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari
Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le competizioni continuano con numerosi eventi in programma. La giornata si apre con le gare di sci alpino, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista tra le 9 e le 15. Un'ampia folla di spettatori si raduna sugli spalti per seguire le sfide di oggi.
In questa nuova giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sono diversi appuntamenti. Viene assegnata la prima medaglia di bob. Nel curling maschile l'Italia gioca contro la Cina (14.05) e gli Stati Uniti (19.05). Ci sono diverse prove di short track.Medaglie e finaliBob.
Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)
Uno dei momenti più importanti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato l'Inno italiano cantato e interpretato da Laura Pausini
15/2/26. OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui