Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le competizioni continuano con numerosi eventi in programma. La giornata si apre con le gare di sci alpino, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista tra le 9 e le 15. Un'ampia folla di spettatori si raduna sugli spalti per seguire le sfide di oggi.

In questa nuova giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sono diversi appuntamenti. Viene assegnata la prima medaglia di bob. Nel curling maschile l’Italia gioca contro la Cina (14.05) e gli Stati Uniti (19.05). Ci sono diverse prove di short track.Medaglie e finaliBob.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.