Durante il posticipo della 25ª giornata di Serie A, l’arbitro ha assegnato un rigore al Cagliari dopo aver consultato la moviola. L’episodio ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, soprattutto perché ha deciso il risultato finale della partita. Un’azione contestata si è verificata al minuto 70, quando l’arbitro ha fermato il gioco per verificare un presunto fallo in area.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan VAR, cambia tutto! IFAB verso una svolta storica: il 28 febbraio il via libera per le doppie ammonizioni Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli Lecce, parla il ds Trinchera nel pre partita: «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo. Sul mercato.» Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Cagliari Lecce, ecco l’episodio arbitrale chiave del posticipo della sfida di Serie A

Nel posticipo di Serie A, Roma e Cagliari sono scesi in campo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Durante la partita tra Pisa e Milan, l’arbitro ha assegnato un rigore al Milan a causa di un fallo di un difensore pisano su un attaccante rossonero all’interno dell’area.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.