Moviola Cagliari Lecce ecco l’episodio arbitrale chiave del posticipo della sfida di Serie A
Durante il posticipo della 25ª giornata di Serie A, l’arbitro ha assegnato un rigore al Cagliari dopo aver consultato la moviola. L’episodio ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, soprattutto perché ha deciso il risultato finale della partita. Un’azione contestata si è verificata al minuto 70, quando l’arbitro ha fermato il gioco per verificare un presunto fallo in area.
Moviola Roma Cagliari, ecco l’episodio arbitrale chiave del posticipo di Serie A
Nel posticipo di Serie A, Roma e Cagliari sono scesi in campo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.
Moviola Pisa Milan, ecco l’episodio arbitrale chiave dell’anticipo della sfida di Serie A
Durante la partita tra Pisa e Milan, l'arbitro ha assegnato un rigore al Milan a causa di un fallo di un difensore pisano su un attaccante rossonero all'interno dell'area.
Cagliari-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali: Kiliçsoy in panchina, Pavoletti titolare- LA DIRETTACagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Idrissi, S. Esposito; Pavoletti. A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, K?l?çsoy, Juan Rodríguez, Raterink, ... lanuovasardegna.it
Cagliari-Lecce, formazioni ufficiali: Kilicsoy e Mazzitelli in panchina, conferma per CheddiraLECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco. fantacalcio.it
#RomaCagliari, la moviola dei quotidiani: #Marcenaro dal cartellino facile #ASRoma x.com
Moviola Roma-Cagliari: Marcenaro, dubbi sul contatto Rodriguez-Pisilli - facebook.com facebook