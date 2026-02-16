Damiano Alberto, il giovane creator di 23 anni, è morto a causa di un tumore che aveva scoperto a maggio 2023, mentre condivideva sui social il suo difficile cammino. La sua community seguiva con attenzione ogni passo, tra speranza e paura, mentre affrontava il trattamento e le sfide della malattia.

Il creator 23enne Damiano Alberti è morto il giorno di San Valentino, dopo una lunga malattia. Youtuber, streamer su Twitch, tiktoker da oltre un milione di like accumulati e youtuber, il giovane romano aveva scoperto di avere un tumore maligno alla gamba nel 2023. Dal maggio di quell'anno aveva deciso di condividere il suo percorso con la community: la diagnosi, le operazioni, l’amputazione, la protesi, i giorni più difficili e la speranza in quelli in cui tornava a camminare. La famiglia ha annunciato la perdita senza dare troppi dettagli medici. I funerali si terranno mercoledì 18 febbraio alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Cerveteri, dove è nato e cresciuto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto Damiano Alberto, il creator 23enne raccontava online la lotta al tumore

