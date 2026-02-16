Metro Linea 1 chiusura anticipata per quattro giorni | gli orari
La metropolitana di Napoli chiude in anticipo la Linea 1 per quattro giorni, a causa di lavori di manutenzione e verifiche tecniche. Durante questo periodo, le attività di controllo richiedono la sospensione anticipata dei servizi, lasciando i pendolari senza accesso alla linea fino a sera. L’azienda ha comunicato gli orari modificati per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’intera rete.
Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 16 a giovedì 19 febbraio 2026.
Napoli. Chiusura anticipata della Linea 1: orari e cause dello stop programmato #internapoli
