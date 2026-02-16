Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha annunciato le previsioni meteo per i prossimi giorni, dopo aver riscontrato un aumento delle temperature e un rischio di neve in alcune zone. Martedì 17 febbraio il cielo si manterrà nuvoloso, con piogge intermittenti soprattutto nelle aree collinari, mentre mercoledì 18 febbraio si prevede un miglioramento, anche se resteranno alcune nuvole sparse. Un dettaglio importante riguarda la possibilità di ghiaccio al mattino sulle strade di montagna, che potrebbe creare disagi alla circolazione.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un nuovo impulso perturbato sta transitando sulla Penisola, mentre sul vicino Atlantico è in rimonta l'Anticiclone delle Azzorre. Tuttavia tale rimonta non sarà così solida sicché da metà settimana, nove perturbazioni entreranno sul Mediterraneo e interesseranno l'Italia". Per quanto riguarda l'Umbria martedì 17 febbraio "irregolarmente nuvoloso al mattino, rasserena quasi ovunque dopo mezzogiorno.

