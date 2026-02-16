Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana
Questa settimana, Netflix ha aggiunto nuove serie e film, portando diverse novità agli abbonati. La piattaforma ha inserito titoli attesi, tra cui un thriller internazionale e un documentario che ha già riscosso grande interesse tra gli utenti. Le uscite si concentrano soprattutto nelle serate di venerdì e sabato, quando molti cercano qualcosa di nuovo da guardare.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Arriva una nuova settimana di febbraio e torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. Quali sono le serie e i film da non perdere sulla piattaforma di streaming questa settimana? Ecco a voi l'elenco di tutti i titoli che arriveranno su Netflix nei prossimi giorni e ce n'è per tutti i gusti. Dopo gli eventi esplosivi della seconda stagione, il night agent Peter Sutherland ha il compito di rintracciare un giovane analista del FinCEN fuggito a Istanbul con informazioni governative riservate dopo aver ucciso il suo supervisore.🔗 Leggi su Today.it
5 FILM DA VEDERE SU NETFLIX
Argomenti discussi: Più di 50 serie tv tratte da libri in arrivo nel 2026; Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana; Sky e NOW – Le serie in arrivo e i nuovi progetti Sky Original; Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni.
Le serie Sky e Now in arrivo nel 2026War: un thriller giudiziario che racconta un divorzio scandaloso. Con Dominic West e Sienna Miller, in arrivo nel corso del 2026. Prisoner: un'agente penitenziaria ( Izuka Hoyle) e un criminale ( ... sorrisi.com
Apple Tv, i film e le serie originali in arrivo nel 2026Dal ritorno di Your Friends & Neighbors e Ted Lasso, a novità come Outcome e Margo ha problemi di soldi ... sorrisi.com
RTL 102.5. . Biglietti a portata di mano, quando si è a bordo treno: il controllo dei tagliandi è sempre dietro l'angolo. Anche se sei Luke Thompson della serie Netflix "Bridgerton". A San Valentino però anche i controllori sono più… dolci! via X: luketsource facebook