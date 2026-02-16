La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In Consiglio al via esame di legge per il riordino della Protezione civileÈ iniziato in Consiglio regionale l'iter di esame del disegno di legge recante la nuova disciplina del sistema regionale di protezione civile. (ANSA) ... ansa.it

Temporali e vento, giovedì di allerta meteo gialla su gran parte della CampaniaPossibili allagamenti, esondazioni e frane. L'alert della Protezione civile sarà valido dalle 8 alle 20 del 12 febbraio ... rainews.it

"Sono in continuo contatto con la protezione civile, la prefettura e le forze dell'ordine", dice il sindaco - facebook.com facebook