La libertà dei commerci è una scelta geopolitica l’analisi di Ghribi Gruppo San Donato
Ghribi del Gruppo San Donato spiega che la libertà dei commerci dipende da decisioni politiche, non solo da fattori economici. La causa di questa posizione risiede nelle tensioni tra i paesi europei e le recenti restrizioni commerciali imposte da alcuni Stati. Per esempio, le restrizioni alle importazioni di farmaci e attrezzature mediche evidenziano come le scelte geopolitiche influenzino il mercato globale.
“La libertà dei commerci non è solo una questione economica. È una scelta geopolitica. È il modo con cui l’Europa afferma la propria vocazione multilaterale e la propria fiducia nelle regole”. Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di Ecam (European Council for Africa and the Middle East) e vicepresidente del Gruppo San Donato, commentando quanto emerso dalla Munich Security Conference 2026, dove ha preso parte a numerosi incontri bilaterali. La Conferenza di Monaco offre ogni anno una fotografia nitida del tempo che stiamo vivendo. “E quella di quest’anno è chiara: non è il tempo delle rotture clamorose, ma delle ridefinizioni profonde”, dice il manager della sanità, da tempo impegnato in progetti filantropici a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
