Ghribi del Gruppo San Donato spiega che la libertà dei commerci dipende da decisioni politiche, non solo da fattori economici. La causa di questa posizione risiede nelle tensioni tra i paesi europei e le recenti restrizioni commerciali imposte da alcuni Stati. Per esempio, le restrizioni alle importazioni di farmaci e attrezzature mediche evidenziano come le scelte geopolitiche influenzino il mercato globale.

“La libertà dei commerci non è solo una questione economica. È una scelta geopolitica. È il modo con cui l’Europa afferma la propria vocazione multilaterale e la propria fiducia nelle regole”. Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di Ecam (European Council for Africa and the Middle East) e vicepresidente del Gruppo San Donato, commentando quanto emerso dalla Munich Security Conference 2026, dove ha preso parte a numerosi incontri bilaterali. La Conferenza di Monaco offre ogni anno una fotografia nitida del tempo che stiamo vivendo. “E quella di quest’anno è chiara: non è il tempo delle rotture clamorose, ma delle ridefinizioni profonde”, dice il manager della sanità, da tempo impegnato in progetti filantropici a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

