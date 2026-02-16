Il ricordo di Sandra travolta al passaggio a livello | Mai più

Sandra è morta nove mesi fa, il 14 maggio 2025, dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava il passaggio a livello con le sbarre abbassate. La tragedia è avvenuta proprio in quel punto, dove ancora oggi le persone si radunano dietro la recinzione per ricordarla e riflettere sull’accaduto.

Schierati dietro la recinzione, guardando i binari della ferrovia, nello stesso punto dove 9 mesi fa, era il 14 maggio 2025, la loro coetanea Sandra è morta travolta dal treno mentre attraversava il passaggio a livello con le sbarre abbassate. Li hanno accompagnati gli agenti della Polizia ferroviaria insieme ad insegnanti e volontari che hanno promosso una speciale iniziativa educativa per gli studenti delle classi terze della scuola Salvo d’Acquisto. Un evento nell’ambito del progetto nazionale Train To Be Cool, promosso dalla Polizia ferroviaria e sviluppato sul territorio grazie alla collaborazione con l’associazione 2Nove9 e il Comitato Gli Angeli della Vecchia Stazione, con il supporto del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

