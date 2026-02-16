Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026 | tutti i successi degli atleti azzurri

Federica Brignone ha conquistato una medaglia d'oro a Milano Cortina 2026, dimostrando ancora una volta la forza dello sci alpino italiano. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, che ha visto anche la partecipazione della mamma dell’atleta, Francesca Lollobrigida, presente sugli spalti. Ogni giorno, il medagliere si arricchisce di nuovi successi, rafforzando la presenza dell’Italia tra le nazioni più premiate.

Viene dall’Appennino la prima medagliata italiana nel freestyle. Si chiama Flora Tabanelli, classe 2007. Non ha ancora compiuto 19 anni. Ha cominciato a volare con gli sci insieme al fratello e non ha più smesso fino ad arrivare alla Coppa del Mondo generale di freestyle, a quella di big air e a molto altro fino a questo bronzo olimpico conquistato a Livigno. Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nell'Inseguimento femminile ad Anterselva. Porta a casa il primo storico titolo per il Biathlon italiano ai Giochi Olimpici. La coppia azzurra Moioli-Sommariva ha conquistato l'argento nello snowboard cross misto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurri Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina. FOTO; Milano-Cortina, medagliere da record dell’Italia. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 23Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Il medagliere ufficiale di Milano Cortina 2026 e i risultati dell’Italia in tempo realeFonte: Qualitytravel.it. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo, segnando il ritorno dei... L'articolo originale, consultabile qui Il Medagliere Ufficiale di Milano Cortin ... msn.com MILANO CORTINA I A soli 18 anni, Flora Tabanelli vince il bronzo nel freestyle big air. Oro per la canadese Oldham, argento alla cinese Gu. Per l'Italia è la medaglia numero 23 #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/ - facebook.com facebook Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com