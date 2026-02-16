A Ginevra, domani si svolgono due incontri distinti che attirano l'attenzione: gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano per discutere delle tensioni tra i due paesi, mentre i rappresentanti di diversi stati si riuniscono per affrontare la guerra in Ucraina, sotto la mediazione americana.

Giornata di interesse quella di domani. A Ginevra sono previsti due summit importanti: quello tra Stati Uniti e Iran e quello sulla guerra ucraina, mediato dagli States. La coincidenza temporale e geografica dei due vertici non è certo dettata dalla necessità di massimizzare gli spostamenti del team negoziale americano, presente in entrambi gli incontri, quanto dal fatto che le due criticità si richiamano a vicenda, due facce della stessa medaglia. Infatti, come abbiamo accennato in altre note, in Ucraina e in Medio oriente si sta consumando un confronto asimmetrico Oriente-Occidente, con il conseguente incendio che sta divorando la linea di confine tra i due poli antagonisti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ginevra: vertici paralleli sulla guerra ucraina e sull’Iran

