Fritole Galani e Castagnole le ricette veronesi dei dolci di Carnevale

A Verona, le tradizionali fritole, galani e castagnole sono protagoniste di Carnevale, perché rappresentano da sempre la festa. Le ricette locali si differenziano per nome e forma, ma tutte hanno in comune il gusto croccante e dolce delle sfoglie fritte. A Venezia si chiamano galani, a Roma frappe, mentre in Piemonte si preferiscono le bugie. Ogni famiglia prepara queste specialità seguendo ricette tramandate di generazione in generazione.

I Crostoli sono immancabili a Carnevale, le golose sfoglie fritte variano in nome e forma: galani a Venezia, frappe a Roma, bugie in Piemonte. Non meno amate sono le castagnole, piccoli bocconcini dorati e croccanti, senza ripieno nella versione veneta, che conquistano ogni palato con la loro semplicità e bontà, sia fritte che al forno. Sono frittelle morbide ripiene di mela e uvetta, aromatizzate con un goccio di grappa. Le Fritole si differenziano dalle Fritoe veneziane per l'aggiunta di mela nell'impasto. Questa ricetta apparve per la prima volta nel XVI secolo in un libro scritto dal cuoco ufficiale di Papa Pio V, diventando poi dolce tradizionale veneto.🔗 Leggi su Veronasera.it

FRITTELLE SOFFICI al LIMONE DOLCI di CARNEVALE!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.