Crescita del credito imprese | +13,7% ma aumentano anche i fallimenti segnale di fragilità economica

Nel 2025, il credito alle imprese italiane cresce del 13,7%, ma aumentano anche i fallimenti, segnale di una situazione economica fragile. Le banche hanno concesso più finanziamenti alle aziende, che ora si trovano a dover affrontare maggiori rischi di insolvenza. Durante i primi nove mesi dell’anno, molte imprese hanno richiesto prestiti per sostenere le proprie attività, ma alcuni non sono riusciti a ripagarli.

Crescita del Credito alle Imprese: Un Trend Positivo Sorvegliato Specialmente. L’accesso al credito per le imprese italiane ha segnato una crescita significativa, con un aumento del 13,7% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato, rilevato da un’analisi di Crif, indica una ritrovata fiducia nel sistema economico, ma solleva anche interrogativi sulla sostenibilità di questa tendenza e sui rischi potenziali per il tessuto imprenditoriale. Un’Inversione di Tendenza e la Rinascita degli Investimenti. Dopo anni segnati da incertezza economica e difficoltà, il credito alle imprese italiane ha ripreso a crescere con vigore.🔗 Leggi su Ameve.eu

