Congelare anche le pre-intese sull' Autonomia in attesa dei Lep | gli emendamenti di FdI

Fratelli d’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative sulle pre-intese relative all’Autonomia, aspettando di definire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). La scelta deriva dalla volontà di portare avanti il principio dei Lep senza vincoli legati all’autonomia differenziata. Il partito sta valutando di presentare emendamenti al disegno di legge delega in discussione al Senato, che riguarda proprio questa materia. Il relatore del testo, Andrea De Priamo, segue da vicino l’andamento della proposta.

Le pre-intese firmate dal ministro Calderoli con alcune regioni italiane segnano un passo importante nell'iter dell'autonomia differenziata.