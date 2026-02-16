Club Brugge-Atletico Madrid Champions League 18-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Club Brugge ha affrontato l’Atletico Madrid nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, una sfida della Champions League che ha messo in evidenza le fragilità della squadra spagnola. La partita si è giocata alle 21:00, e finora il rendimento dell’Atletico ha lasciato i tifosi con più dubbi che certezze, tra alti e bassi evidenti. Le formazioni sono state annunciate poco prima del fischio d’inizio, e le quote scommesse indicano un match aperto a molte possibilità.

Siamo arrivati a metà febbraio e ancora non è chiaro quale sia il vero volto dell'Atletico Madrid: i Colchoneros in pochi giorni hanno mostrato il meglio e il peggio del loro repertorio, confermando di non essere una squadra affidabile. Giovedì hanno vissuto la notte perfetta: quattro reti rifilate al Barcellona e la finale di Copa.