Capodanno lunare 2026 | significato miti tradizioni e superstizioni dell’Anno del Cavallo
Il Capodanno lunare del 2026 si celebra con entusiasmo in molte comunità asiatiche, perché rappresenta l’inizio dell’Anno del Cavallo, secondo la tradizione cinese. Questa festa, che dura diversi giorni, coinvolge migliaia di persone che decorano le case con lanterne rosse e preparano piatti tradizionali. In alcune città, le strade si riempiono di sfilate di draghi colorati e fuochi d’artificio che illuminano il cielo, creando un’atmosfera di festa condivisa.
Il Capodanno lunare non è una data sul calendario, è una coreografia collettiva che attraversa continenti, accende metropoli e si insinua nelle cucine, nei corridoi, nei salotti di milioni di famiglie. Nel 2026 si entra nell’Anno del Cavallo, simbolo di energia, movimento, ambizione, eppure la vera protagonista di questa festa non è l’animale zodiacale di turno ma il gesto: il gesto di tornare a casa, di apparecchiare una tavola carica di significati, di scegliere il rosso invece del nero, di tacere una parola storta per non firmare l’anno con un presagio sbagliato. Chiamato Festa di Primavera in Cina, Seollal in Corea, T?t in Vietnam, il Capodanno lunare non si esaurisce nella mezzanotte che cambia cifra. 🔗 Leggi su Panorama.it
Burberry lancia la campagna per il Capodanno Lunare 2026: star cinesi, Anno del Cavallo e nuove vetrine artistiche
Burberry presenta la campagna per il Capodanno Lunare 2026, celebrando l'Anno del Cavallo con star cinesi e installazioni artistiche innovative.
Dal Capodanno Lunare al quotidiano: come cambia il rapporto con il denaro nell’Anno del Cavallo di Fuoco
L’Anno del Cavallo di Fuoco segna un periodo di trasformazioni nel modo di gestire il denaro, influenzato dai mutamenti culturali e sociali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nell'oroscopo cinese 2026 è l'Anno del Cavallo di fuoco. Le iniziative moda più belle per il Capodanno Lunare; Capodanno Cinese 2026: il Cavallo di Fuoco ispira le limited edition beauty; Capodanno cinese 2026: nuovi portafortuna dal mondo del beauty; Capodanno Cinese 2026: cosa si mangia e perché porta fortuna.
Siamo nell’anno del cavallo: il 2026 sarà un anno speciale secondo il capodanno cineseIl cavallo è energia, indipendenza e forza: entrando in questo anno lunare del capodanno cinese, ci aspetta un anno sicuramente dinamico, secondo la lettura ... fanpage.it
Capodanno cinese 2026: Cosa si festeggia, fortuna e oroscopo segno per segnoMartedì 17 febbraio avranno inizio le celebrazioni per il Capodanno cinese, una delle più grandi festività culturali, osservata da milioni di persone al mondo, soprattutto nel Sud-est asiatico. Il Cap ... corrieredellumbria.it
Domani 17 febbraio si festeggia il capodanno lunare (capodanno cinese), chissà cosa faranno qua nelle Filippine Due anni fa ho avuto la fortuna di festeggiarlo a nella Chinatown di Bangkok: esperienza bellissima, botti e danze del drago come buon auspic - facebook.com facebook
Capodanno lunare al via: inizia l'anno del Cavallo di Fuoco e comincia la più grande migrazione umana annuale al mondo. Centinaia di milioni di persone in movimento, un evento che rappresenta un test per i consumi in Cina e per il lusso. Il servizio di @elis x.com