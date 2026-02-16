Il Capodanno lunare del 2026 si celebra con entusiasmo in molte comunità asiatiche, perché rappresenta l’inizio dell’Anno del Cavallo, secondo la tradizione cinese. Questa festa, che dura diversi giorni, coinvolge migliaia di persone che decorano le case con lanterne rosse e preparano piatti tradizionali. In alcune città, le strade si riempiono di sfilate di draghi colorati e fuochi d’artificio che illuminano il cielo, creando un’atmosfera di festa condivisa.

Il Capodanno lunare non è una data sul calendario, è una coreografia collettiva che attraversa continenti, accende metropoli e si insinua nelle cucine, nei corridoi, nei salotti di milioni di famiglie. Nel 2026 si entra nell’Anno del Cavallo, simbolo di energia, movimento, ambizione, eppure la vera protagonista di questa festa non è l’animale zodiacale di turno ma il gesto: il gesto di tornare a casa, di apparecchiare una tavola carica di significati, di scegliere il rosso invece del nero, di tacere una parola storta per non firmare l’anno con un presagio sbagliato. Chiamato Festa di Primavera in Cina, Seollal in Corea, T?t in Vietnam, il Capodanno lunare non si esaurisce nella mezzanotte che cambia cifra. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Capodanno lunare 2026: significato, miti, tradizioni e superstizioni dell’Anno del Cavallo

Burberry presenta la campagna per il Capodanno Lunare 2026, celebrando l'Anno del Cavallo con star cinesi e installazioni artistiche innovative.

L’Anno del Cavallo di Fuoco segna un periodo di trasformazioni nel modo di gestire il denaro, influenzato dai mutamenti culturali e sociali.

