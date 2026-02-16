A Strade Blu Live va in scena la Blackstar Night dedicata a David Bowie

A Strade Blu Live si tiene la Blackstar Night dedicata a David Bowie, dopo che il concerto è stato confermato per questa sera a causa di diverse richieste dei fan. La serata prevede esibizioni dal vivo di artisti che interpretano i brani più iconici del Duca Bianco, attirando un pubblico appassionato che affolla il locale fin dal pomeriggio. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, continua il suo percorso, proponendo incontri e spettacoli che celebrano la musica e le storie di artisti leggendari.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento un nuovo itinerario durante il quale il pubblico incontra chi vive e anima i sentieri secondari dell'arte: in un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Dunque, il secondo appuntamento del nuovo anno, intitolato Blackstar Night, vedrà ancora in scena ospiti davvero unici: a iniziare da Michele Melfa, che porterà a Como i suoi vini tutti ispirati a David Bowie da degustare insieme ai formaggi di capra SlowFood del Lago di Como prodotti da Deviscio.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arriva il Como Youth Sound: live music contest per under 30; Tre nuovi e bellissimi libri per un viaggio di San Valentino da sogno; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar; David Bowie | You’re Not Alone sarà inaugurata in primavera a Londra una mostra immersiva sul Duca Bianco. Strade Blu Live si congeda con una festaIl settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. Fabrizio Coppola & The Junklands, Le Locuste ... ilgiorno.it Strade Blu Live nel solco dei WaterboysIl prossimo appuntamento di Strade Blu Live il 22 febbraio a Dolceacqua, Liguria, celebra il maestro del Rossese Nino Perrino con una superband e un omaggio ai Waterboys. Un nuovo appuntamento di ... ilgiorno.it Video Situazione Strade città blu, Fes, Rabatt. facebook